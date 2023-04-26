الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا .. شبورة ورياح وأجواء غائمة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، حيث توقعت أن يسود طقس مائل للبرودة صباحا حار في فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، كما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائلًا للبرودة في فترة الليل على معظم الأنحاء.

الشبورة

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس اليوم، تشهد نشاط الشبورة المائية صباحاً على الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتظل الأجواء على حالها ودرجات الحرارة بخصوص معدلاتها الطبيعية في تلك الفترة من السنة دون وجود ظواهر جوية تذكر غير الشبورة المائية صباحا.

رياح

وتشهد حالة الطقس اليوم في المحافظات نشاطا للرياح على بعض المناطق وتكون محملة بالرمال والأتربة وسجلت أقصى سرعة لها 34 كيلومترا في الساعة مع تأثير ظاهرتي الغيوم الجزئية والشبورة المائية على الطرق الرئيسية في الصباح الباكر وذلك في 10 محافظات.

أجواء غائمة

وتشهد محافظات القاهرة طقسا غائما جزئيا وسجلت العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة وسرعة الرياح سجلت 26 كيلومترا في الساعة.