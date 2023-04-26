ذروة «التذبذبات الحرارية».. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس الأيام المقبلة

حالة من التقلبات الجوية تشهدها البلاد خلال فصل الربيع، حيث ارتفاع درجات الحرارة نهارا وانخفاضها مساء وفي الصباح الباكر، فضلاً عن تأثر البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تساقط الأمطار الخفيفة على بعض المدن والمناطق.

ذروة «التذبذبات الحرارية»

وعن ذروة «التذبذبات الحرارية»، حذرت الأرصاد من تقلبات الطقس الأيام المقبلة التي تشهد تساقط أمطار ومنخفض جوي، متوقعة أن يسود طقس مائل للبرودة صباحا حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء، وتتأثر البلاد بكتل شمالية قادمة من شمال أوروبا، وهي معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها.

تساقط أمطار خفيفة يومي الخميس والأربعاء

وتنتشر الشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، يومي الأربعاء والخميس.

انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الجمعة

واعتبارا من الجمعة 28 إبريل، يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، وتتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأربعاء 26 إبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

درجات الحرارة الخميس 27 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

درجات الحرارة الجمعة 28 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.