انخفاض جديد في درجات الحرارة وأمطار نهاية الأسبوع.. الشتاء لسه مخلصش

كشفت توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس في مصر، أنّ هناك انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة في مصر، فضلًا عن استمرار سقوط الأمطار، ما يؤكد عدم انتهاء فصل الشتاء، كما أوضحت مواعيد انخفاض درجات الحرارة في بيان لها، فضلًا عن موعد سقوط الأمطار وأماكنها ودرجات الحرارة المتوقعة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وتستعرض «الوطن» حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة، وفقًا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

درجات الحرارة لمدة أسبوع

وبيّنت توقعات هيئة الأرصاد الجوية حول درجات الحرارة لمدة أسبوع في مصر، موعد انخفاض درجات الحرارة فضلًا عن الدرجات المتوقعة على مدار الأيام القادمة، حيث من المتوقع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

موعد انخفاض درجات الحرارة

ويأتي موعد انخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة كالتالي:

درجات الحرارة يوم الجمعة 28 أبريل: تسجل العظمى 27 والصغرى 15 في القاهرة والوجه البحري، والعظمى 22 والصغرى 16 في السواحل الشمالية، والعظمى 29 والصغرى 17 في شمال الصعيد.

درجات الحرارة يوم السبت 29 أبريل: تسجل العظمى 26 والصغرى 15 في القاهرة والوجه البحري، والعظمى 22 والصغرى 16 في السواحل الشمالية، والعظمى 27 والصغرى 16 في شمال الصعيد.

درجات الحرارة يوم الأحد 30 أبريل: تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15 في القاهرة والوجه البحري، و العظمى 22 والصغرى 16 في السواحل الشمالية، والعظمى 27 والصغرى 16 في شمال الصعيد.

درجات الحرارة يوم الاثنين 1 مايو.. تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16 في القاهرة والوجه البحري، والعظمى 23 والصغرى 16 في السواحل الشمالية، والعظمى 28 والصغرى 16 في شمال الصعيد.

توقعات الأمطار في مصر

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية حول موعد سقوط أمطار في مصر فإنّها تأتي كالتالي:

الخميس 27 أبريل 2023.. هناك فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

الجمعة 28 أبريل والسبت 29 أبريل 2023.. فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

الأحد 30 أبريل 2023.. سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.