«الأرصاد الجوية»: ارتفاع الحرارة اليوم وغدا بقيم تصل إلى 4 درجات

أكدت الأرصاد الجوية، تأثر البلاد على مدار اليوم وغدا بمنخفض جوي قادم من المناطق الصحراوية غرب البلاد، يعمل على ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 4 درجات بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تسجل القاهرة اليوم 33 درجة ومحافظات الصعيد 37 درجة.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، أنه مع نهاية الخميس ينتهي تأثير المنخفض الجوي الحار، ويعود من جديد تأثير الكتل الهوائية الباردة القادمة من جنوب أوروبا، حيث تعمل على انخفاض كبير في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 6 و7 درجات، مؤكدة أن هذه التغيرات المستمرة تأتي بسبب التقلبات الجوية المرتبطة بفصل الربيع والتي سيمتد تأثيرها لمدة 7 أسابيع مقبلة.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا لتوقعات هيئة الرصاد الجوية جاءت درجات الحرارة اليوم، على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 32 - 18

- العاصمة الإدارية 32 - 716

- أكتوبر 33 - 18

- بنها 32 - 17

- دمنهور 30 - 16

- وادي النطرون 30 - 17

- كفر الشيخ 31 - 17

- المنصورة 31- 17

- الزقازيق 32 - 18

- شبين الكوم 32- 17

- طنطا 32 - 17

- دمياط 26 - 16

- بورسعيد 27 - 17

- الإسماعيلية 33 - 17

- السويس 32 - 18

- العريش 28 - 17

- رفح 27 - 17

- رأس سدر 31 - 16

- نخل 29 - 12

- كاترين 26 - 11

- الطور 31 - 21

- طابا 29 - 20

- شرم الشيخ 33 - 2319

- الإسكندرية 26 - 16

- العلمين الجديدة 26 - 16

- مطروح 25 - 16

- السلوم 27 - 16

- سيوة 32 - 17

- رأس غارب 31 - 21

- الغردقة 33 - 22

- سفاجا 32 - 21

- مرسى علم 32 - 22

- شلاتين 33 - 23

- حلايب 29 - 22

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 28 - 22

- الفيوم 32 - 18

- بني سويف 33 - 17

- المنيا 34 - 17

- أسيوط 35 - 19

- سوهاج 35 - 19

- قنا 36 - 22

- الأقصر 36 - 22

- أسوان 36 - 321

- الوادي الجديد 37 - 22

- أبوسمبل 36 - 25