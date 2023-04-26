القاهرة الإخبارية: «الهلال الأحمر» تتهم ميليشيا الدعم السريع باستهداف البعثات الإغاثية

قال أسامة أبوبكر، مسؤول بجمعية الهلال الأحمر السوداني، إن هناك صعوبة في الوصول للمستشفيات، بسبب الاشتباكات العنيفة، وأن سيارات الإسعاف تواصل تقديم الخدمة للمرضى.

وأضاف «أبوبكر»، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية أنه يجب ضمان أمن الطواقم الطبية، لمواصلة العمل في أماكن الاشتباكات لتقديم الخدمات للمصابين، وأوضح أن ميليشيا الدعم السريع تواصل استهداف البعثات الإغاثية، من ضمنها منظمة الهلال الأحمر وبعثته، وعدد آخر من البعثات الإغاثية والإنسانية في السودان.

وتابع أنه تم قطع الطريق على البعثات الإنسانية والإغاثية التي كانت تحاول الوصول لعدد من المستشفيات في السودان لإيصال المساعدات الطبية، لافتا إلى أن أعداد المستشفيات التي تخرج عن الخدمة في تزايد مُستمر حتى هذه اللحظة، بينما المستشفيات الأخرى التي تعمل تُعاني نقصًا كبيرًا وحادًا في الإمدادات الطبية ونقصًا في الكوادر الطبية.

وواصل مسؤول الهلال الأحمر السوداني، أن المسافات الشاسعة بين الأقاليم تمثل تحديا كبيرا يُواجه عمل بعثة الهلال الأحمر.