قبل تطبيقها الجمعة.. اعرف المواعيد الصيفية 2023 لفتح وغلق المحال

بعد إعلان قرار تغيير الساعة إلى التوقيت الصيفي، أصبح هذا الأمر محط اهتمام كل المواطنين، في الفترة الراهنة، وخاصة المواعيد الصيفية 2023 لغلق وفتح المحال، علمًا بأن يوم الجمعة المقبل الموافق 28 أبريل هو بداية تطبيق التوقيت الصيفي 2023، عقب نشر القرار في الجريدة الرسمية بشأن إقرار نظام التوقيت الصيفي 2023 لمواكبة ومراعاة الأوضاع الحالية.

المواعيد الصيفية 2023

وتأتي المواعيد الصيفية 2023 لغلق وفتح المحال والمولات التجارية 2023، على النحو التالي، فموعد الفتح يكون من الساعة 7 صباحًا حتى 11 مساء، ومد ساعة إضافية يومي الخميس والجمعة، وأيام الأعياد الرسمية والإجازات، حتى 12 مساء، بخلاف الكافيهات والمطاعم، فالعمل بهما من 5 صياحا حتى 1 صباحا، واستمرار خدمة التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة، والورش تعمل حتى السابعة مساء.

المواعيد الصيفية 2023

ويجوز تعديل المواعيد الصيفية 2023 عند فتح وغلق المحال الموجودة في المدن والمحافظات السياحية والساحلية، بعد اقتراح من محافظ المدينة المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوذلك عقب العرض على رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، وحصول على موافقة من خلاله.

توفير العمل بالمواعيد الصيفية 2023

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، في بيان له، إن عودة العمل بالمواعيد الصيفية 2023 والتوقيت الصيفي، سيعمل على توفير ماديات ضخمة للدولة، من خلال توفير كهرباء وطاقة، ومواد بترولية وغاز.