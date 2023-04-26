مواقيت الصلاة بعد بدء العمل بـ التوقيت الصيفي 2023

نشرت هيئة المساحة مواقيت الصلاة بعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي 2023، حيث أكد مجلس الوزراء أنه اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 28 أبريل الجاري وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023، سيتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة.

وسيتم تغيير مواقيت الصلاة بدءا من يوم الجمعة، تزامنا مع تغيير التوقيت الصيفي 2023.

التوقيت الصيفي 2023

أوضحت محافظة القاهرة، أنّ تطبيق التوقيت الصيفي سيكون منتصف ليل الجمعة عن طريق تقديم الساعة 60 دقيقة، فبمجرد وصول الساعة إلى 12 مساء يوم الخميس المقبل، ستصبح الساعة 1 وليس 12.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:42 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:53 مساء.

موعد أذان العصر: 4:30 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:30 مساءً.

موعد أذان العشاء: 8:54 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:45 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:59 مساء.

موعد أذان العصر: 4:37 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:37 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:02 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:48 صباحا.

أذان الظهر: 12:48 صباحًا.

أذان العصر: 4:17 مساءً.

أذان المغرب: 7:19 مساءً.

أذان العشاء: 8:38 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:51 صباحًا.

أذان الظهر: 12:47 صباحًا.

أذان العصر: 4:13 مساءً.

أذان المغرب: 7:16 مساءً.

أذان العشاء: 8:34 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:46 صباحا.

أذان الظهر: 12:49 مساء.

أذان العصر: 4:21 مساءً.

أذان المغرب: 7:22 مساءً.

أذان العشاء: 8:42 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة دمياط

موعد أذان الفجر: 4:36 صباحًا.

أذان الظهر: 12:51 مساء.

أذان العصر: 4:30 مساءً.

أذان المغرب: 7:30 مساءً.

أذان العشاء: 8:56 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:44 صباحًا.

أذان الظهر: 12:46 صباحًا.

أذان العصر: 4:17 مساءً.

أذان المغرب: 7:18 مساءً.

أذان العشاء: 8:37 مساءً.