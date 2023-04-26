«الأرصاد»: 55 يومًا على بداية فصل الصيف والتقلبات الجوية مستمرة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض خلال الـ55 يومًا المقبلة وهي الفترة المتبقية من فصل الربيع، إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تتراوح بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة بجميع أنحاء الجمهورية، بسبب تأثير المنخفضات الجوية على ارتفاع درجات الحرارة ومصدرها الرئيسي المناطق الصحراوية الشرقية والغربية، في حين تعمل الكتل الهوائية القادمة من جنوب أوروبا على انخفاض درجات الحرارة.

وأشارت غانم في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أن فصل الربيع معروف بتقلباته وظواهره الجوية المختلفة، وهي تقلبات مستمرة حتى بداية فصل الصيف في 21 يونيو المقبل، أي بعد نحو 55 يوم من اليوم، وأن استقرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية سيكون مع بداية فصل الصيف.

وحتى ذلك الوقت، ستظل ظواهر جوية مؤثرة على الطقس في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة محافظات جنوب البلاد الذي تكسر الحرارة فيه حاجز الـ36 درجة خلال الـ48 ساعة المقبلة، ومع بداية يوم الجمعة المقبل وحتى منتصف الأسبوع سوف نشهد انخفاضا في الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة الجمعة 28 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

درجات الحرارة السبت 29 ابريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

درجات الحرارة الاحد 30 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 27 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

درجات الحرارة الاثنين 1 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21