حالة الطقس في جنوب سيناء.. انخفاض الحرارة لليوم الثاني على التوالي

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم، انخفاضًا في درجات الحرارة لليوم الثاني على التوالي، مع هبوب رياح شمالية وشمالية غربية على بعض المدن.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ الحرارة انخفضت على مختلف أنحاء مدن المحافظة، لكن الطقس ربيعي معتدل طوال فترات النهار وتزداد البرودة ليلًا مع اقتراب الفجر، مشيرًا إلى أنّ السماء صافية والشمس مشرقة صباح اليوم الأربعاء.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنّ مدن خليج العقبة خاصة مدينة دهب، تتعرض إلى رياح شمالية وشمالية غربية بلغت سرعتها 35 كيلومترًا صباح اليوم، وسجلت درجات الحرارة في مدن خليج العقبة كالتالي، دهب 27 درجة وتصل العظمى خلال ساعات النهار إلى 32 درجة.

شرم الشيخ سجلت صباح اليوم 26 درجة، وبلغت نسبة الرطوبة في الهواء 31%، وسرعة الرياح 27 كيلومترّا واتجاهها شمالية، مدينة نويبع سجلت 24 درجة، مدينة طابا سجلت 22 درجة.

جبل سانت كاترين يسجل 9 درجات

اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين، قال في تصريح لـ«الوطن»، إنّ المدينة ما زالت متأثرة بانخفاض درجات الحرارة، حيث انخفضت على القمم الجبلية، مشيرًا إلى أنّ قمة جبل سانت كاترين سجلت 9 درجات.

بينما جبل موسى الذي يرتفع 2250 مترًا فوق مستوى سطح البحر، سجل 12 درجة، ومدينة سانت كاترين 15 درجة، وتصل خلال ساعات النهار إلى 22 درجة، وسرعة الرياح 14 كيلومترًا في الساعة، فيما بلغت نسبة الرطوبة 29%.