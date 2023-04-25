هيئة الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا: حار نهارا على القاهرة الكبرى

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا، متوقعةً أن يسود طقس مائل للبرودة صباحا حار نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائلًا للبرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا، تشهد نشاط الشبورة المائية صباحاً على الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتبقي الأجواء كما هي ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة من العام ولا توجد ظواهر جوية تذكر غير الشبورة المائية صباحا.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وتأتي درجات الحرارة غدا الأربعاء 26-4-2023، على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 32 - 18

- العاصمة الإدارية 32 - 17

- أكتوبر 33 - 18

- بنها 32 - 17

- دمنهور 30 - 17

- وادي النطرون 31 - 16

- كفر الشيخ 31 - 17

- المنصورة 31- 17

- الزقازيق 32 - 18

- شبين الكوم 32- 17

- طنطا 32 - 17

- دمياط 26 - 16

- بورسعيد 27 - 17

- الإسماعيلية 33 - 17

- السويس 32 - 18

- العريش 28 - 17

- رفح 27 - 17

- رأس سدر 31 - 16

- نخل 29 - 12

- كاترين 26 - 11

- الطور 31 - 21

- طابا 29 - 20

- شرم الشيخ 33 - 23

- الإسكندرية 26 - 16

- العلمين الجديدة 26 - 16

- مطروح 25 - 16

- السلوم 27 - 16

- سيوة 32 - 17

- رأس غارب 31 - 21

- الغردقة 33 - 22

- سفاجا 32 - 21

- مرسى علم 32 - 22

- شلاتين 33 - 23

- حلايب 29 - 22

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 28 - 22

- الفيوم 32 - 18

- بني سويف 33 - 17

- المنيا 34 - 17

- أسيوط 35 - 19

- سوهاج 35 - 19

- قنا 36 - 22

- الأقصر 36 - 22

- أسوان 36 - 23

- الوادي الجديد 37 - 22

- أبوسمبل 36 - 25