أمطار رعدية ونشاط للرياح وشبورة تحجب الرؤية.. حالة الطقس في السعودية

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن حالة الطقس بالسعودية اليوم والتي يتوقع أن تشهد سقوط أمطار رعدية تتراوح ما بين متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق بالمملكة، بالإضافة إلى أنها تشهد بعض الظواهر الطبيعية ومنها نشاط للرياح والشبورة المائية التي تحد من الرؤية في الأفق في بعض المناطق بالمملكة.

حالة الطقس بالسعودية

وبحسب المركز الوطني فإنه يتوقع استمرار سقوط الأمطار الرعدية والتي تكون من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان ونجران.

كما تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأضاف المركز أن حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية الى شمالية على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة.

درجات الحرارة في مدن السعودية

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة في مدن والمناطق المختلفة بالمملكة العربية السعودية كالآتي:

مكة 39 28

المدينة المنورة 34 22

الرياض33 23

جدة35 27

الدمام 34 23

أبها 24 14

تبوك 29 16

بريدة 30 18

حائل 28 16

الباحة 24 14

عرعر 29 15

سكاكا 30 17

جازان 36 29

نجران 31 19

الخرج 34 24

المجمعة32 20

وادي الدواسر35 20

الدوادمي31 19

شرورة 37 26