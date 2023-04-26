فيلم «ابن الحاج أحمد» يحقق إيرادات بـ8 ملايين جنيه

نجح الفنان شيكو في تحقيق ردود أفعال إيجابية، من خلال تجربته الأولى في البطولة السينمائية المنفردة في فيلم «ابن الحاج أحمد» للمخرج معتز التوني، وحقق العمل إيرادات يومية قدرت بـ841 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال أسبوع في دور العرض السينمائي لـ 8.2 مليون جنيه.

وكان حقق فيلم «ابن الحاج أحمد» يوم الاثنين إيرادات 1.5 مليون جنيه، أما يوم الأحد حقق إيرادات وصلت لـ 2.1 مليون جنيه، بينما وصلت إيرادات الفيلم يوم السبت 2 مليون جنيه، وفي أول أيام العيد حقق الفيلم إيرادات 1.6 مليون جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية.

البرومو الدعائي لـ فيلم «ابن الحاج أحمد»

تفاصيل فيلم «ابن الحاج أحمد»

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم من بجانب شيكو، من بينهم مصطفى غريب، رحمة أحمد، سيد رجب، صبري فواز، وعايدة رياض، من تأليف أحمد محيي ومحمد المحمدي، إخراج معتز التوني.