إيرادات فيلم ابن الحاج أحمد تصل إلى مليوني جنيه في ثاني أيام العرض

استطاع الفنان شيكو أن يحقق إيرادات عالية في اليوم الثاني من عرضه فيلمه «ابن الحاج أحمد»، حيث يعتبر الفيلم الأول الذي ينفصل فيه شيكو عن هشام ماجد .

إيرادات فيلم ابن الحاج أحمد

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن» إن فيلم ابن الحج أحمد حقق 2 مليون و13 ألف جنيه، حيث تصدر الفيلم المركز الثالث بين الأفلام المنافسة، حيث أنه ينافس 7 أفلام أخرى بدور العرض.

قصة فيلم ابن الحاج أحمد

قصة فيلم ابن الحاج أحمد تدور في إطار كوميدي تشويقي حول شاب بسيط يتورط في مشكلات مع عصابات مسلحة، ويجسد دوره الفنان «شيكو»، ويتعاون مع «نبيلة» التي تجسد دورها الفنانة رحمة أحمد، وتساعده في التصدي لكل الشخصيات الإرهابية التي تواجهه، وتدور الأحداث في إطار كوميدي.

أبطال فيلم «ابن الحاج أحمد»

يشارك في بطولة فيلم «ابن الحاج أحمد» مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا أبرزهم: شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي.