ضبط 3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال على راغبي السفر إلى الخارج

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية، ومقيمين بمحافظة الدقهلية، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، من خلال تزوير المحررات الرسمية والأختام المنسوبة لبعض الجهات لتقديمها للسفارات المختلفة مقابل مبالغ مالية.

وكشف الضبط عن أنّ المتهمين بحوزتهم بطاقة رقم قومي مزورة، و13 صحيفة حالة جنائية بأسماء أشخاص مختلفة، ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، ومجموعة من المستندات بعضها خالٍ من البيانات والأخرى بأسماء أشخاص مختلفة وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية «مزورة».

وبمواجهتهم اعترفوا بتزوير الأوراق المضبوطة بحوزتهم واصطناعها بالكامل باستخدام الأدوات المضبوطة من خلال برنامج إلكتروني «فوتوشوب»، وترويجها على عملائهم، واتخذت الإجراءات القانونية.