وزارة الطيران: زياد الإقبال على الرحلات الجوية الداخلية خلال الأيام الماضية

واصلت قيادات وزارة الطيران المدني جهودها لاستقبال المسافرين والسائحين والتيسير عليهم خلال تواجدهم بصالات السفر والوصول، وأكدت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، بمطار القاهرة الدولي، أن مطار القاهرة الدولي شهد خلال الـ24 ساعة الماضية معدلات تشغيل وكثافة عالية، وزاد الإقبال على الرحلات الجوية الداخلية، وتم تصنيف المطار من المطارات الأعلى كثافة في الشغيل وعدد الركاب، مقارنة بالمطارات الأخرى.

الملاح أشرف حافظ يشدد على ضرورة تقديم أفضل خدمة

وشدد الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1 على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات والتعليمات المتبعة للحد من الزحام أمام صالات السفر والوصول، والتيسير على المسافرين وذويهم خلال فترة تواجدهم بالمطار، وعدم التزاحم على كونترات الجوازات، والتأكد من تطهير جميع مكاتب المبنى، وإزالة جميع الإشغالات التي تحول دون وصول الركاب لرحلاتهم في المواعيد المحددة سلفاً.

وزير الطيران المدني يثني على جهود العاملين بمطار القاهرة الدولي

كان الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني أثنى على جهود العاملين بميناء القاهرة الجوي والتي توجت بتحقيق أعلى معدلات تشغيل من وإلى مطار القاهرة الدولي، وهو ما يأتي في إطار خطة التطوير المستمرة التي تشهدها المطارات المصرية، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للعملاء مما ساعد على جذب شركات طيران عالمية للعمل في مصر، خاصة في ظل تزايد حركة السفر والسياحة والتي من المتوقع أن تشهد نموا ملحوظا نظراً لما يتميز به مطار القاهرة الدولي من موقع جغرافي مميز، وكونه وبوابة مصر الاولى و بوابة القارة الأفريقية نحو العالم. .