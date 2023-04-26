ارتفاع الأسعار في بريطانيا يجبر التلاميذ على عدم الذهاب للمدارس

تزامنا مع ارتفاع التضخم التي تشهده المملكة المتحدة، خلال الأيام الماضية، تسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في مدينة لندن البريطانية، في غلق جميع المدارس داخل المدينة خلال هذا العام، وذلك نتيجة عدم حضور الطلاب إلى الفصول الدراسية بمعدل ينذر بالخطر.

إغلاق المدارس في لندن بسبب صعوبة المعيشة

ووفقا لصحيفة «ذا جارديان» البريطانية، فإن بعد ارتفاع مستوى المعيشة فى أحياء لندن، وجد مديرو المدارس في عدة مناطق مثل لامبيث وكامدن وساوثوارك، أن الإدارات لا تتحمل تكاليف التمويل الكامل للمدارس، خاصة مع عدم حضور الطلاب، ما يجعل من المستحيل أن تظل المدارس مفتوحة.

وبحسب الصحيفة، فإن السبب وراء عدم حضور الطلاب إلى المدارس خلال هذا العام يرجع إلى عدم قدرة أهالي الطلاب على تحمل تكاليف المعيشة، ما يدفع الشباب إلى الذهاب لسوق العمل وترك الدراسة، والتنقل إلى أحياء أخرى مثل باركينج وداجنهام.

بنك إنجلترا : المواطنون فى بريطانيا عليهم قبول أنهم فقراء

ومن ناحية أخري، قال كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا «هاو بيل» إن المواطنين في بريطانيا بحاجة إلى قبول أنهم أفقر وإلا فإن المعيشة تصبح مستحيلة، والأسعار ستستمر في الارتفاع.

وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فإن التضخم وصل في المملكة المتحدة، وهو المعدل الذي ترتفع به الأسعار إلى 10.1 % في العام حتى مارس الماضي، وبالرغم من انخفاض المعدل الشهر الماضي عن 10.4%، فأن هذا لا يعني أن الأسعار تنخفض بل أنها ترتفع بوتيرة أبطأ قليلا.

ارتفاع مستوى المعيشة في بريطانيا

وفى السياق ذاته، طلب العديد من العمال البريطانيين زيادة الأجور للمساعدة في تخفيف الضغط على الميزانيات، بعد أن تعرضت عدة أسر لبعض الأزمات نتيجة ارتفاع فواتير الطاقة وتكاليف الغذاء.