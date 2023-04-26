سفير إسبانيا بالقاهرة يشارك في النسخة الأولى من مؤتمر إدارة السياحة التراثية

يشارك السفير الإسباني في مصر ألبارو إيرانثو، اليوم الأربعاء، في المؤتمر الدولي الأول «إدارة السياحة التراثية في الوجهات الداخلية (Cigestur)»، والذي يعقد في القاهرة في الفترة من 26 إلى 28 أبريل.

وأشار بيان السفارة الإسبانية إلى أن المؤتمر يضم خبراء إسبان ومصريين وإيبيروأمريكيين وأوروبيين، يحللون تحديات السياحة التراثية في العالم بعد جائحة كورونا.

تبادل المعرفة بين وكلاء قطاع السياحة

وأوضح أن المؤتمر يناقش تبادل المعرفة بين وكلاء قطاع السياحة، الخاص والعام، والعالم الأكاديمي حول إدارة التراث، مع إيلاء اهتمام خاص للاتجاهات والصعوبات الجديدة التي ظهرت في هذا المجال بعد الجائحة، وأهمية ذلك التراث باعتباره محرك للسياحة في دول مثل إسبانيا ومصر.

من جهة أخرى، أبرز سفير إسبانيا أهمية تنظيم مصر لمؤتمر على هذه الدرجة لأول مرة في تاريخ التعاون الثقافي الإسباني المصري، موضحًا أن هذا الحدث سيكون هو النظير المصري للمؤتمر الدولي لإدارة السياحة التراثية في المقاصد الداخلية (Cigestur)، الذي يشارك أيضًا في تنظيم الحدث، والمقرر انعقاد نسخته الثالثة في مدينة قرطبة في نوفمبر المقبل.

تواجد 12 بعثة أثرية إسبانية بمصر

وأكد «إيرانثو»، أن مصر وإسبانيا تتمتعان بعلاقات ممتازة، ما أتاح الفرصة لتواجد 12 بعثة أثرية إسبانية تعمل جنبًا إلى جنب مع العلماء والموظفين المصريين في اكتشاف التراث الأثري المصري الغني وحفظه ونشره، مشيرًا إلى أن إسبانيا ومصر تتشاركان التاريخ وكرم الضيافة، فضلا عن كنوز موقع التراث العالمي (المسجل لدى اليونسكو).

وأوضح أن المؤتمر يضم علماء وباحثين من الجامعات الإسبانية في قرطبة، كومبلوتنسي، فالنسيا، جيان، سالامانكا وكاستييا لا مانشا، بالإضافة إلى جامعة كويمبرا (البرتغال)، جامعة لندن كوليدج (إنجلترا) وسان نيكولاس دي ايدالجو (المكسيك)، من بين مؤسسات أكاديمية أخرى.