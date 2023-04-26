استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة بالعبور اليوم

مع بداية عودة العمل في جميع الأسواق، بعد انتهاء إجازة العيد، شهدت الأسواق استقرارا واضحا في أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، بسبب استقرار أسواق الجملة في أكتوبر ومدينة العبور، وبسبب توافر المعروض من الخضروات والفاكهة بعد حصد المحاصيل الصيفية.

أسعار الخضروات اليوم فى سوق العبور

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في سوق العبور، كما يلي:

- الطماطم يصل سعرها 4 - 5.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس سجلت نحو 4- 6 جنيهات.

- سجل سعر البسلة اليوم نحو 20 جنيها.

‏‎‏- بلغ سعر البصل الأبيض 8 لـ11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-‏‎ البصل الأحمر بـ13 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الكوسة سجل سعرها نحو 3 لـ5 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الجزر سجل سعره نحو 3 لـ6 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومي 3 لـ6 جنيهات.

- الفاصوليا 7 لـ11 جنيها.

- الفلفل الرومي 5 لـ9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الخيار 5 لـ7 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض نحو 5 لـ7 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس نحو 5 لـ7 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي نحو 5 لـ9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 20 لـ30 جنيها.

‏‎‏‎‏- الثوم سجل نحو 5 لـ10 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

‏‎‏‏‎‏‎- عنب مستورد اصفر 30 لـ40 جنيها.

- عنب مستورد أسود من 30 لـ40 جنيها.

- تفاح أحمر أمريكي من 18 لـ30 جنيها.

‏‎‏- الجوافة بـ6 لـ12 جنيها.

- الموز البلدي نحو 10 جنيهات.

- الفراولة 15 جنيها.

-البرتقال الصيفي من 3 لـ5 جنيهات.