استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية اليوم

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة اليوم الاثنين، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم، إذ تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية، على استمرار ضخ جميع أنواع الخضروات والفاكهة لتلبية جميع احتياجات المواطنين، إضافة إلى طرح جميع السلع المختلفة، واللحوم الطازجة وأيضا الدواجن المجمدة.

أسعار الخضروات في المجمعات الاستهلاكية

حافظت أسعار الخضراوات والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين كما يلي:

- الطماطم يصل سعرها لنحو 8 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس سجلت نحو 8 جنيهات.

- سجل سعر البسلة اليوم نحو 20 جنيها.

‏‎‏- بلغ سعر البصل الأبيض نحو 13 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-‏‎ البصل الأحمر بـ 13 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الكوسة سجل سعرها نحو 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الجزر سجل سعره نحو 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومي بسعر 6 جنيهات.

- الفاصوليا يصل سعرها إلى 12 جنيها.

- الفلفل الرومى استقر سعره عند 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الخيار يصل سعره إلى نحو 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض يصل سعره إلى نحو 9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس يصل سعره إلى نحو 9 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي نحو 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 28 جنيها.

‏‎‏‎‏- الليمون سجل نحو 15 جنيها.

أسعار الفاكهة في المجمعات الاستهلاكية

‏‎‏‏‎‏‎‏- تفاح أحمر إيطالي بـ 30 جنيها.

‏‎‏- الجوافة بـ 18 جنيها.

- الموز البلدي سجل نحو 10 جنيهات.

- الفراولة تصل إلى 15 جنيها.

- اليوسفي وصل سعره إلى نحو 18 جنيها.

- برتقال بلدي 12 جنيها.