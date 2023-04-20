استقرار أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 20-4-2023 في الأسواق

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 20-4-2023 في الأسواق، بعد أن شهدت تراجعا في قيمتها أمس، وشهدت الخضروات طوال شهر رمضان إقبالا كبيرا من جانب المواطنين على الشراء، فضلا عن أنّ الأسواق غنيّة بجميع أنواع الخضروات والفاكهة بفضل العروة الصيفية، حسب ما أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف النجيب أنّ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 20-4-2023 في الأسواق تتراوح بين 4 و5.5 جنيه بالنسبة للطماطم والبطاطس والكوسة بين 4 إلى 8 جنيهات، والملوخية بين 8 إلى 14 جنيها، والثوم بين 5 و10 جنيهات كما يتراوح سعر البصل بين 8 و11 جنيهًا، والفاصوليا الخضراء بين 8 و14 جنيهًا، والباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، والباذنجان الرومي بين 3 و6 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وتابع نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أنّ سعر الخيار البلدي يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بينما يتراوح سعر البسلة بين 13 و17 جنيهًا، والفلفل الرومي البلدي بين 13 و17 جنيهًا، ويتراوح سعر الجزر دون عروش بين 2.5 و6.5 جنيه، والثوم بين 5 و8 جنيهات والبروكلي بين 5 إلى 8 جنيهات بينما يتراوح سعر ورق العنب البناتي والبلدي بين 15 إلى 25 جنيهًا.

وأوضح حاتم النجيب أنّ سعر التفاح الأمريكي يتراوح بين 18 و30 جنيها، والتفاح السوري بين 25 و35 جنيها، والخوخ بين 5 و15 جنيهًا، كما يتراوح سعر الليمون البلدي بين 7 و20 جنيهًا، والجوافة بين 6 و12 جنيهًا، والفراولة بين 7 و10 جنيهات، والكنتالوب بين 5 إلى 10 جنيهات، والموز البلدي بين 5.5 و7.7 جنيه، بينما يتراوح سعر عنب مستورد أصفر بين 30 إلى 40 جنيهًا.