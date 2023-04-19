تراجع أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق.. الطماطم بـ5.5 جنيه

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت اليوم تراجعاً ملحوظاً في الأسواق المصرية، وذلك بسبب وفرة المعروض.

سبب تراجع أسعار الخضروات

وذكر نائب رئيس الشعبة لـ«الوطن»، أن وفرة المعروض من الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية ناتج عن بدء العروة الصيفية، متوقعاً انخفاض جديد لأسعار الخضروات والفاكهة بعد انتهاء عيد الفطر المبارك.

وأوضح أن سعر الطماطم والبطاطس في الأسواق يتراوح ما بين 4 و 5.5 جنيه، والكوسة بين 4 إلى 8 جنيهات، والملوخية بين 8 إلى 14 جنيها، والثوم بين 5 و10 جنيهات.

وتابع أن البصل يتراوح سعره بين 8 و11 جنيهًا، والفاصوليا الخضراء بين 8 و14 جنيهًا، والباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، والباذنجان الرومي بين 3 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وأشار «النجيب» إلى أن سعر التفاح الأمريكي يتراوح بين 18 و30 جنيها، والتفاح السوري بين 25 و35 جنيها، والخوخ بين 5 و15 جنيهًا، كما يتراوح سعر الليمون البلدي بين 7 و20 جنيهًا، والجوافة بين 6 و12 جنيهًا، والفراولة بين 7 و10 جنيهات، والكنتالوب بين 5 إلى 10 جنيهات، والموز البلدي ما بين 5.5 و7.7 جنيه، بينما يتراوح سعر عنب مستورد أصفر ما بين 30 إلى 40 جنيهًا.