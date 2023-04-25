استقرار أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم.. الطماطم بـ5 جنيهات

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، استقرارا ملحوظا في الأسواق اليوم الثلاثاء، وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إنّ أسعار الخضروات والفاكهة سجلت استقرارا ملحوظا منذ شهر رمضان الماضي، كما أن الفترة الحالية تشهد توافر كافة أنواع الخضروات والفاكهة، مرجعا السبب إلى بداية العروة الصيفية.

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح «النجيب» أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء في الأسواق، إذ يتراوح سعر الطماطم والبطاطس ما بين 4 و5.5 جنيه، والكوسة بين 4 و8 جنيهات، والملوخية بين 8 و14 جنيها، والثوم بين 5 و10 جنيهات، كما يتراوح سعر البصل بين 8 و11 جنيهًا، والفاصوليا الخضراء بين 8 و14 جنيهًا، والباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات، والباذنجان الرومي بين 3 و6 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأشار نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إلى أنّ سعر الخيار البلدي تراوح بين 6 و9 جنيهات، بينما يتراوح سعر البسلة بين 13 و17 جنيهًا، والفلفل الرومي البلدي بين 13 و17 جنيهًا، ويتراوح سعر الجزر دون عروش بين 2.5 و6.5 جنيه، والثوم بين 5 و8 جنيهات، والبروكلي بين 5 و8 جنيهات بينما يتراوح سعر ورق العنب البناتي والبلدي بين 15 و25 جنيهًا.

ولفت إلى أنّ سعر التفاح الأمريكي يتراوح بين 18 و30 جنيها، والتفاح السوري بين 25 و35 جنيها، والخوخ بين 5 و15 جنيهًا، كما يتراوح سعر الليمون البلدي بين 7 و20 جنيهًا، والجوافة بين 6 و12 جنيهًا، والفراولة بين 7 و10 جنيهات، والكنتالوب بين 5 و10 جنيهات، والموز البلدي بين 5.5 و7.7 جنيه، بينما يتراوح سعر عنب مستورد أصفر بين 30 إلى 40 جنيهًا.