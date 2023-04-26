نجوم الغناء يتألقون على مسارح القاهرة قريبا.. وأصالة تفاجئ الجمهور بـ«فيديوهات خاصة»

فقرات غنائية متنوعة، يشدو بها عددا من نجوم الفن خلال الفترة المقبلة على مسارح القاهرة، إذ يحيي الفنان على الحجار حفلا غنائيا على المسرح الكبير في الأوبرا، أما الفنانة أصالة ستبهر الجمهور بعدة حفلات في القاهرة والدول العربية، وتقدم مفاجأة للجمهور لم تحدث من قبل في عالم الفن.

جدول أغنيات علي الحجار

الفنان على الحجار يقدم مجموعة متنوعة من أشهر أعماله منها بوابة الحلواني، والزين والزينة، وعلى قد ما حبينا، وعارفة، والليل وآخره، ومكتوبالي وزي الهوى، وبطلة حكايتي، وتيجيش نعيش، والعروسة، لما الشتا، إضحك لوجه الله، بالإضافة إلى باقة من أحدث أعماله منها يا قمر يا بعيد وتتر مسلسل جزيرة غمام.

شروط حضور حفلات المسرح الكبير

تفتح أبواب الحفل في تمام الساعة 7 مساء، ويشترط الالتزام بالزي الرسمي (البدلة الكاملة)، وغير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي جرى حجزه واستلام تذكرته، ويمنع التصوير ودخول الأطفال أقل من 7 سنوات.

أطالة تستعرض مقاطع مصورة عن حياتها الشخصية

أما الفنانة أصالة ستحيي عدة حفلات في القاهرة وفي عدد من الدول العربية، وستقوم في كل حفل منها بالكشف عن مكنونات من حياتها، وذلك من خلال فيلم قصير يعرض قبل الحفل.

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‎تبدأ أصالة تلك الجولة الغنائية من القاهرة، تقوم فيها بإحياء حفل كبير يعرض قبله فيديو قصير به العديد من المقاطع المصورة عن حياتها الشخصية وعن التحضير لأعمالها الفنية سواء تسجيل الأغاني أو التجهيز للحفلات والبروفات، وتكمل أصالة جولتها في عدة دول عربية بعد مصر منها السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب.

فيديوهات تكشف علاقتها بأسرتها

الفيديوهات تكشف علاقتها بأسرتها، ‎ويستعرض الفيلم القصير الذي يعرض للجمهور على المسرح بعد صعود أصالة، مكنونات عن حياتها لا يعرفها الجمهور ولم تتحدث عنها من قبل، ستكشفها لأول مرة مثل علاقتها بأسرتها والمحن والأزمات التي مرت بها منذ الصغر، واستطاعت التغلب عليها بإرادتها وعزيمتها وكذلك كيفية التحضير للكثير من أعمالها، وتعد أصالة أول فنانة عربية تقوم بهذه الفكرة.

وبمجرد أن تنهي أصالة حفلها في مصر ستبدأ في الإعداد لحفلها التالي وتجهيز الفيلم الخاص به، وهي تجربة جديدة ومختلفة لم يسبق لمطرب أو مطربة عربية تقديمها لجمهوره على المسرح، حيث تشارك أصالة جمهورها العديد من تفاصيل لحظاتها الخاصة المميزة.