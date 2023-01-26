بدء حفل الفنان على الحجار ونجله بساقية الصاوي لإحياء ذكرى شقيقه

بدأ منذ قليل، حفل الفنان علي الحجار ونجله، لإحياء ذكرى شقيقه «أحمد»، الذي رحل عن دنيانا منذ عام إثر أزمة قلبية.

صعد الحجار للحفل على نغمات أغنية «الحق المبين»، ومن المقرر أن يستكمل الحفل بتقديم باقة من أغنياته.

الحفل يقام بمسرح النهر في ساقية الصاوي، في أول ظهور للحجار في الساقية، بعد غياب ما يقرب من 3 سنوات.

وقال الفنان علي الحجار في تصريحات تلفزيونية، إنه مر قرابة 42 عاما على أغنية «إعذريني» منذ أن أطلقها عام 1981 ومازالت تطلب منه في كل الحفلات، حتى الشباب مازالوا يطلبونها سواء في الأوبرا أو ساقية الصاوي، مؤكدا أن الأغنية كلماتها حلوة وباقية وخالدة، ولذا علقت بالأذهان كل هذه السنوات.

علي الحجار يروج لحفل ساقية الصاوي

وروج الفنان علي الحجار منذ أيام للحفل عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: «هنستناكم بساقية الصاوي في حفل إحياء الذكرى الأولى لرحيل أحمد الحجار، الخميس 26 يناير».