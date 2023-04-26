ضبط 8 آلاف لتر مواد بترولية و2400 قطعة ألعاب نارية في المنوفية 

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريرًا عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، في شن حملاتها المكبرة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية.

تحرير 165 محضر تمويني في حملات مكثفة بالمنوفية

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن تلك الحملات قد أسفرت اليوم الأربعاء، عن تحرير 165 محضر تمويني متنوع بين 89 مخالفة مخابز و76 مخالفة أسواق بنطاق المحافظة، لافتًا إلى ضبط كمية قدرها 3520 لتر بنزين 80 وكمية قدرها 4600 لتر سولار بإحدى محطات خدمة وتموين السيارات بشطانوف مركز أشمون، وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء، وجرى تحرير محضر جنح مركز أشمون ضد المديرة المسؤولة عن المحطة لتلاعبها في كميات المواد البترولية المثبتة في الدفاتر الخاصة بالمحطة.

ضبط 2400 قطعة ألعاب نارية بمركز الشهداء

كما جرى تحرير محضر جنح مركز الشهداء، ضد المدير المسؤول عن محل لتجارة لعب الأطفال بناحية شارع بورسعيد، لحيازته 2400 قطعة ألعاب نارية محظور تداولها في الأسواق.

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع الإدارات التموينية، مرورهم الميداني على المنشآت التموينية والمخابز ومحلات بيع الجملة والتجزئة، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.