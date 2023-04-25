تفاصيل مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام في المنوفية

شهدت قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام برفقة أصدقاءه، وعلي الفور انتقلت قوة من الإنقاذ النهري ونجحت في انتشال الجثمان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل غرق طفل في مركز قويسنا أثناء الاستحمام

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز قويسنا، تبين أن الطفل المتوفى غرقا يدعى «أ.ط»، ويبلغ من العمر 12 عاما، وغرق في بحر ميت بره التابعة لدائرة المركز أثناء الاستحمام برفقة أصدقاء، والذين أفادوا أنه اختفي فجأة أثناء التواجد معهم أسفل المياه، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق التي صرحت بالدفن.

مصدر أمن المنوفية يتلقى إخطار بالواقعة

تلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع طفل غرقا في بحر ميت بره بدائرة المركز أثناء الاستحمام، وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.

وشيعت أسرة الطفل جثمانه إلي مثواه الأخير وسط حالة من الحزن الشديد من الأهالي وانهيار أسرة الطفل، بعد أن صرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان.