رفع أكثر من 74 ألف طن قمامة بمراكز المنوفية خلال شهر أبريل

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الانتهاء من رفع 74 ألف طن و520 كيلوجراما من تراكمات القمامة اليومية بالشوارع والميادين العامة، وذلك بنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات، وذلك خلال شهر أبريل الجاري.

متابعات ميدانية لمنظومة النظافة في المنوفية

وأكد محافظ المنوفية، أن هناك متابعات ميدانية للمنظومة ومراجعة دورية لعقود الجمع المنزلي بنواحي المحافظة، لتقييم أداء الشركات العاملة في هذا المجال ومتابعة رفع تجمعات القمامة من صناديق القمامة أمام الوحدات السكنية والمحال التجارية بنطاق المحافظة، فضلا عن المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً على الطرق العامة والبيئة.

رفع تراكمات القمامة

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني بالشارع وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية والمتابعة اليومية لمنظومة النظافة ورفع تراكمات القمامة أولاً بأول، مناشداً جموع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها حفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع المحافظة.