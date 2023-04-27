ما الأوراق المطلوبة للتأمين على عامل بالقطاع الخاص؟.. «التأمينات» توضح

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الأوراق المطلوبة للتأمين على عامل بالقطاع الخاص وكذلك اجراءات التأمين، وفقا لقانون 148 لسنة 2019، مشددة على ضرورة تقدم صاحب العمل بطلب اشتراك مؤمن عليه خلال 14 يوما من التحاق أي عامل بالعمل لديه.

خطوات التأمين على عامل بالقطاع الخاص

ولفتت التأمينات الإجتماعية، عبر الموقع الرسمي لها، إلى أنه على صاحب العمل أو الشخص المفوض عنه، أن يقدم نموذج مؤمن عليه، مستوفى كل التوقيعات من أصل وصورتين، سواء يدويا أو إلكترونيا، عند التحاق أي عامل بالخدمة لديه، وتقديم المستندات لأقرب مكتب تأمينات يقع في دائرته النشاط.

المستندات المطلوبة للتأمين على عامل بالقطاع الخاص

أشارت التأمينات إلى أن المستندات المطلوبة تتمثل فيما يلي:

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة من المؤهل الدراسي وما يفيد الاشتراك بالنقابات المهنية بالنسبة لبعض الفئات مثل «طبيب، مهندس، محام، ومحاسب».

- صورة المستند الدال على تاريخ الميلاد مميكن.​​

- إقرار استلام العمل إن وجد.

- قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الاشتراك أو نسخة من عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص إن وجد.

- صحيفة البيانات الأساسية.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر.

- تقرير اللياقة الطبية صادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- استمارة بيانات التغطية التأمينية للمؤمن عليه.

- تقدم تلك المستندات إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط صاحب العمل لاتخاذ اللازم.