هل يمنع زواج الأخت حصولها على معاش أخيها المتوفى؟.. «التأمينات» توضح

أوضحت الهيئة القومية، أنه يشترط لاستحقاق الأخت لمعاش أخيها المتوفى، أن تتوافر فيها شروط الإعالة، والمتمثلة في ألا يكون أي من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش، وألا يكون للأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أي مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش، أو يزيد عليه، كما يشترط ألا يكون للأخت دخلا من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.

يشترط لاستحقاق الأخت لمعاش أخيها المؤمن عليه المتوفى ألا تكون متزوجة

وأكدت التأمينات عبر موقعها الرسمي، أنه يشترط لاستحقاق الأخت لمعاش أخيها المؤمن عليه المتوفى، ألا تكون متزوجة، موضحة أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، نص على تقسيم المعاش كالتالي:

- أخ أو أخت أو أكثر: 1/2 لأخيهم أو لهم جميعا ويوزع بينهم بالتساوي.

- ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش.

- أكثر من ولد: كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.

- والد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر: 1/2 المعاش لأي من الوالدين أو كليهما بالتساوي، و1/4 للإخوة والأخوات أو لهم جميعا بالتساوي.

- ولد واحد ووالد أو والدين: يحصل الأولاد على 2/3 المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.