هل سيتم صرف المعاشات قبل العيد 2023؟.. «التأمينات» تجيب

انتهت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، خلال الأيام الماضية، من صرف معاشات شهر أبريل 2023 بالزيادة المقررة بقيمة 15% بحد أدنى 170 جنيها، وبحد أقصى 1635 جنيها، أي بتكلفة تصل إلى 55 مليار جنيه في السنة الواحدة، لـ11 مليون مواطن، تنفيذا لقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

صرف المعاشات

ومع حلول عيد الفطر المبارك، يتساءل مستفيدو المعاشات، عن موعد صرف المعاشات قبل العيد 2023، أم سيحصلون عليه بعد العيد.

وأجابت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على إمكانية صرف المعاشات قبل العيد 2023، أنّ موعد صرف معاشات شهر مايو 2023، كما هو يوم الإثنين 1 مايو المقبل، أي بعد عيد الفطر المبارك، حيث لم يصدر أي قرار حتى الآن بشأن صرف المعاشات قبل العيد.

جهات صرف المعاشات

ونوهت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بأنّ تكلفة تبكير صرف زيادة المعاشات تصل إلى 14 مليار جنيه، عن شهر أبريل ومايو ويونيو.

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أنّه فور الإعلان عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2023، يمكن للمواطنين صرفه بأكثر من طريقة، سواء الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف، أو من منافذ الفوري، أو من منافذ البريد، وأخيرا ماكينات الصراف الآلي.