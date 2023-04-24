«التأمينات»: زيادة المخصصات تمتص «تسونامي» موجة الأزمة العالمية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أمر بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية للتخفيف عن المواطنين، وهو ما يساعد فى امتصاص «تسونامى» موجة التضخم العالمية، كما وجَّه برفع مخصصات مساهمات صناديق المعاشات إلى 202 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 6%، مقارنة بـ١٩١ ملياراً خلال العام المالى الحالى، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمّن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

ووجَّه اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على توجيهاته وقراره بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتباراً من شهر أبريل الجارى، مشيراً إلى أن زيادة المعاشات التى تم صرفها فى الأول من أبريل وفقاً لقرار الرئيس صُرفت بحد أدنى 170 جنيهاً وبحد أقصى 1635 جنيهاً.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية 55 مليار جنيه، وتكلفة تبكير صرف الزيادة 14 مليار جنيه عن أشهر أبريل ومايو ويونيو، مضيفاً أن حالات استحقاق المعاش خلال الفترة من ١ أبريل ٢٠٢٣ وحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ ستستفيد من الزيادة اعتباراً من تاريخ استحقاق المعاش.

وأشار «عوض» إلى أنه منذ عدة أشهر وجَّه الرئيس أيضاً بصرف منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمبلغ 300 جنيه تم صرفها مع معاش شهر 11 بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه، الأمر الذى يؤكد على أن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فى قلب وعقل الرئيس.

وتعمل الحكومة على تشغيل مراكز تكنولوجية نموذجية متنقلة، كمكاتب خدمية للتأمينات، تستهدف «أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمّن عليهم وأصحاب الأعمال»، مؤكدة أنه سيتم توفير 50 سيارة حديثة نموذجية متنقلة، ومُجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم الخدمات التأمينية المختلفة لدعم المكاتب التأمينية الثابتة.