مراسل «إكسترا نيوز»: استمرار العمل بمعبر أرقين رغم التقلبات الجوية

قال هشام عبد التواب مراسل إكسترا نيوز، إن العمل داخل معبر أرقين لازال على قدم وساق رغم التقلبات الجوية، إذ أن «أرقين» البري يعد أهم معابر التي تربط بين مصر والسودان على طول الحدود لأكثر من 1200 كيلو متر.

إجلاء 1539 مصريًا حتى الآن من السودان

وأضاف «عبد التواب» في حديثه عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الساعات الماضية شهدت توافد أعداد كبيرة من الحافلات التي عبرت من الجانب السوداني للمعبر إلى الجانب المصري، وجاري الآن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بدخولهم إلى مصر، مشيرًا إلى نجاح وزارة الخارجية المصرية بالأمس من التنسيق لإجلاء الرعايا المصريين من السودان، ليصل عدد المصريين الذين تم إجلائهم إلى 1539 مصريًا حتى الآن.

إجلاء المصريين من مختلف المناطق والأماكن بالأراضي السودانية

وأوضح مراسل إكسترا نيوز، أن المصريين الذين تم إجلائهم من السودان كانوا بأماكن ومناطق مختلفة على الأراضي السودانية، سواء عبر الإجلاء الجوي او حتى الإجلاء البري من معبر أرقين.