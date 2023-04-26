«المستقلين الجدد»: سرعة عودة المصريين من السودان كشفت عن إدارة حكيمة

أعرب الدكتور هشام العناني رئيس حزب المستقلين الجدد، عن سعادته بعودة المواطنين المصريين من السودان، بعد أن أعلنت وزارة الخارجية عن عودة ما بين 1500 إلى 1600 مواطن مصري من السودان.

13 يوما من الجهود المستمرة لعودة المصريين من السودان

وأضاف «العناني»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن على مدار الأيام 23 و24 و25 أبريل ظل قدوم المصريين من السودان إلى الأراضي المصرية مستمر على قدم وساق، سواء كان بري أو جوي، مؤكدًا على أن عودة المصريين من السودان تكشف سياسية مصرية متزنة وإدارة حكيمة للأزمة منذ بداياتها.

تكاتف الجهود بين الوزارات والجهات المعنية لعودة المصريين من السودان

وأوضح رئيس حزب المستقلين الجدد، أنه منذ اندلاع الأزمة السودانية من ما يقرب من 13 يوم، بدأت على الفور الوزارات المعنية وبتوجيهات من القيادة السياسية تقوم بجهود في اتجاهها، لافتًا إلى أن ما يراه الجميع اليوم هو ثمار تكتف العديد من الوزارات والجهات اليومية، بعد تشكيل خلية أزمة.