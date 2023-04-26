ضبط المتهم بحرق منزله بسبب خلافات زوجية في القاهرة

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية شخص في القاهرة أضرم النيران في مسكنه، يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة لكشف ملابسات ما تبلغ لشرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين.

وانتقلت على الفور قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين من الفحص أن العقار مُكون من عدد 4 طوابق أعلى الأرضي ونشوب الحريق بشقة بالطابق الرابع نتج عن ذلك تلفيات بمحتوياتها دون إصابات.

نشوب احريـق عقب حدوث مشادة كلامية

وبسؤال قاطنتها «ربة منزل» قررت باكتشافها نشوب الحريـق عقب حدوث مشادة كلامية بينها وبين زوجها ومقيم بذات العنوان «غير مُتواجد» وتركت على إثرها مسكنهما وتوجهت لإحدى جيرانها بالطابق الثاني، واتهمت زوجها بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظرا إلى قيام زوجته بترك المنزل قام بإضرام النيران بمخلفات بلاستيكية بغرفة النوم، باستخدام قداحة نكاية فيها، ما أدى إلى نشوب الحريق على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.