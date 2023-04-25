بسبب السرعة.. تفاصيل وقوع 4 حوادث طرق خلال 12 ساعة بالمنيا

أصيب 8 أشخاص، إثر وقوع 4 حوادث طرق في أنحاء متفرقة داخل محافظة المنيا، خلال 12 ساعة فقط، وذلك بسبب السرعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المركزية لتلقي العلاج.

انقلاب تروسيكل في مركز ملوي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بالطريق الزراعي السريع أمام قرية الروضة في مركز ملوي، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كلا من: محمود حسن 26 عاما، محمد رمضان 25 عاما، يقيمان في مركز ملوي وتم نقلهما إلي المستشفي التخصصي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل بسبب السرعة بالقرب من مدخل قرية صفط الخمار بمركز المنيا، مما أسفر عن إصابة أحمد رضا 20 عاما، مقيم بقرية البرجاية بمركز المنيا، وأصيب بغيبوبة تامة وكسور وتم نقله إلي المستشفي لتلقي العلاج.

اصطدام توك توك بطالبتين بمطاي

كما تلقي مدير أمن المنيا، إخطارا باصطدام توك توك، فر هاربا، بشخصين أثناء عبورهما طريق قرية جرجاوي التابعة للوحدة المحلية لأبو عزيز في مركز مطاي، مما أسفر عن إصابة كلا من: أسماء محمد 22 عاما، ملك شعبان 9 سنوات، طالبتين، تقيمان بنفس القرية وتم نقلهما إلي المستشفي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من تمركز إسعاف قرية بلنصورة في مركز أبوقرقاص، مما أسفر عن إصابة كل من: علاء أحمد 24 عاما، أحمد ناجي 27 عاما، عادل رجب 20 عاما، يقيمون في قرية دلجا بمركز ديرمواس، والثاني والثالث مصابان بغيبوبة تامة وجري نقلهما إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج.