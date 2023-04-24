بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في 3 حوادث سير بالمنيا

أصيب 6 أشخاص إثر وقوع 3 حوادث سير في أماكن متفرقة بمحافظة المنيا، بسبب السرعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة في مركز سمالوط

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة تمناية بمدخل قرية شوشة التابعة لمركز سمالوط، بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة كل من كريم ياسر 10 سنوات، شيماء جمعة 30 عاما، وتم نقلهما إلى المستشفى النموذجي لتلقي العلاج.

اصطدام ملاكي بتوك توك

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باصطدام سيارة ملاكي بتوك بتوك، بطريق قرية صفط الخمار في مركز المنيا، بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة كل من كريم محمد 18 عاما، وسيدة مجهولة الاسم والعنوان مصابة بغيبوبة تامة، وتم نقلهما إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باصطدام سيارة ربع نقل بدراجة نارية بسبب السرعة، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية تونا الجبل في مركز ملوي، ما أسفر عن إصابة بولس وهبي 38 عاما، مينا وديع 31 عاما، يقيمان بمركز أبوقرقاص، وتم نقلهما إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.