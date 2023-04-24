حوادث اليوم: مقتل عاملة بمصنع في الشرقية.. وتنقيب عن الآثار بالمطرية

خلال الساعات الماضية استطاعت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية من كشف ملابسات العشرات من الجرائم والقضايا على مستوى محافظات الجمهورية، لذا تستعرض «الوطن» أبرز وأهم حوادث اليوم التي أعلنت عنها وزارة الداخلية في بيانات رسمية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

5 كيلوجرامات حشيش بحوزة شخص بالقليوبية

في محافظة القليوبية، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على أحد الأشخاص بتهمة حيازة مواد مخدرة بغرض الإتجار فيها وتحديداً مخدر الحشيش، ووصلت الكمية المضبوطة مع المتهم إلى 5 كيلوجرامات من مخدر الحشيش، واعترف المتهم بالواقعة وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله.

حفر وتنقيب 4 أشخاص عن الآثار في المطرية

وفي منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، استطاعت أجهزة الأمن القبض على عدد 4 أشخاص متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل إحدى الغرف بالطابق الأرضي من العقار، وعثر رجال الأمن على حفرة عمقها 5 أمتار، بالإضافة إلى كافة الأدوات المستخدمة في كل من الحفر والتنقيب.

مقتل عاملة بأحد المصانع فى الشرقية

وفي محافظة الشرقية، كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقتل إحدى العاملات في مصنع، وألقت القبض على زميلها في المصنع الذي تخلص منها، والذي اعترف خلال التحقيق معه وكشف أنه لجأ إلى قتلها للتخلص من إلحاحها الشديد بطلب الزواج منه، لذا استدرجها وسدد إليها عدة طعنات وألقاها في إحدى المجاري المائية بالشرقية.