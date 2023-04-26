المنظمة الدولية للهجرة تنظم ورشة عمل إقليمية حول «حماية الفئات الضعيفة»

ينظم المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورشة عمل في الفترة ما بين 26 و27 أبريل بالقاهرة، تجمع ممثلين عن الحكومات والأمم المتحدة والمجتمع المدني من الجزائر ومصر والمغرب وتونس معًا، لمناقشة سياسات وممارسات حماية المهاجرين الجيدة والمبتكرة التي تم تبنيها استجابة لجائحة كوفيد-19 وتبادل الدروس المستفادة.

خريطة لسياسات وممارسات حماية الفئات الضعيفة

ورشة العمل التي تأتي تحت عنوان «حماية الفئات الضعيفة - الدروس المستفادة والممارسات الواعدة من جائحة كوفيد-19»، هي جزء من جهود المنظمة الدولية للهجرة لوضع خريطة لسياسات وممارسات الحماية الجيدة والمبتكرة التي ظهرت خلال الجائحة لاستخلاص الدروس المستفادة والدعوة إلى دمج أفضل للمهاجرين في برامج واستراتيجيات الحماية الوطنية المستقبلية.

وقال عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "«جلبت جائحة كوفيد-19 معها تحدياتها، لكنها جلبت معها أيضًا ممارسات جيدة ومبتكرة اتخذتها الحكومات والمجتمع المدني في المنطقة لضمان حماية الفئات الضعيفة بما في ذلك المهاجرين».

وأضاف البلبيسي في تصريحات صحفية له خلال ورشة العمل، أنه من المهم أن نجمع أصحاب المصلحة من المنطقة لمشاركة وتبادل الدروس والخبرات حتى نكون مستعدين بشكل أفضل للمستقبل».

قيود التنقل وإجراءات الإغلاق أثناء كورونا

وخلقت قيود التنقل وإجراءات الإغلاق المتخذة للحد من انتقال الفيروس تحديات كبيرة في جميع أنحاء شمال إفريقيا بما في ذلك فقدان الدخل وفرص كسب العيش، وانخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية والصحية، وزيادة مخاطر التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي وحالات التمييز والوصم.

ويشير التقييم الأولي إلى أن المهاجرين تأثروا بشكل غير متناسب بالآثار المباشرة لجائحة كوفيد-19 والتدابير التقييدية الموضوعة لاحتواء الفيروس، ومع ذلك، ظهرت ممارسات واعدة للحماية من الجائحة تستهدف المهاجرين، والأهم من ذلك، أن الوباء سلط الضوء على الأهمية القصوى لأنظمة الحماية الشاملة للجميع والمتكاملة والمستقرة ومبدأ «عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب».

وفي ختام مشروع «الاستجابة الإقليمية لـكوفيد-19 في بلدان شمال إفريقيا»، والذي استمر لمدة 28 شهرا، تهدف ورشة العمل إلى تقديم لمحة عامة عن تكييف السياسات الوطنية وتدابير حماية المهاجرين المتخذة استجابة لجائحة كوفيد-19 في شمال إفريقيا، وجمع وصياغة توصيات حول كيفية تطبيق الدروس المستفادة والممارسات الجيدة التي تم تحديدها لتحسين حماية المهاجرين في السياسات وبرامج الحماية المستقبلية.

الخدمات الصحية والخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية

وستتناول المناقشات قضايا مثل الوصول إلى الخدمات الصحية والخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية والحفاظ على الوظائف ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والعاملين في القطاع غير الرسمي كجزء من التعافي الاقتصادي، وإدارة الحدود والقدرة على التنقل وتعزيز التعاون متعدد الأطراف والاستجابات الإقليمية وتعزيز التماسك الاجتماعي والاستثمار في أنظمة المرونة والاستجابة التي يقودها المجتمع.

وتماشياً مع نهج المجتمع بأسره، يمثل المشاركون في ورشة العمل السلطات الوطنية ذات الصلة والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمنظمات الدولية بما في ذلك أولئك الذين يعملون على الاستجابة لحالات الطوارئ والتنمية المستدامة وإدارة المخاطر والحماية الاجتماعية وأنظمة الغذاء والصحة والمستوطنات البشرية والتمويل وريادة الأعمال والهجرة والنزوح وإعادة التوطين والمجالات الأخرى ذات الصلة.

وستساهم نتائج ورشة العمل في التقرير النهائي لرسم خرائط «سياسات وممارسات الحماية الجيدة والمبتكرة للمهاجرين خلال جائحة كوفيد-19».

وتم تنظيم ورشة العمل كجزء من برنامج «الاستجابة الإقليمية لـكوفيد-19 في بلدان شمال إفريقيا»، الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه المنظمة الدولية للهجرة.