«الدولية للهجرة» تؤكد أهمية اعتماد استراتيجية جديدة للتعاطي مع التدفقات الإقليمية والدولية

أكدت نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، أهمية اعتماد استراتيجية جديدة للتعاطي مع مختلف الظواهر المستجدة المتصلة بتدفقات الهجرة على المستويين الإقليمي والدولي، واستعداد المنظمة لمواصلة التعاون البنّاء مع تونس، باعتبارها صاحبة إحدى أهم التجارب في المجال.

جاء ذلك خلال زيارة المسؤولة الدولية لتونس، واجتماعها مع وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي والقائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانشيسكي، وفق بيان صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية اليوم الثلاثاء.

وأكد الوزير التونسي، أهمية علاقات التعاون التاريخية والعمل المشترك في إطار رؤية استراتيجية للتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمة الدولية للهجرة، التي تعتمد على مقاربة جديدة للتعاطي مع مختلف أبعاد ملف الهجرة وعلاقتها بالتنمية على المستوى الوطني.

دور تونس في مواجهة الهجرة غير الشرعية

وأشار إلى انخراط تونس في الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، مثمّنا دور المرصد الوطني للهجرة باعتباره نقطة الاتصال الفنية المكلفة بمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق.

متابعة تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة

وفي هذا الإطار، أشار الوزير التونسي إلى التقرير الوطني الطوعي لمتابعة تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي تم عرضه في المنتدى العالمي لمراجعة تنفيذ الاتفاق الذي انعقد في نيويورك، فيما أكدت القائمة بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس، ناتاشا فرانشيسكي، على ضرورة مواصلة دعم علاقات التعاون المشتركة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية لا سيما في المجال الاجتماعي.