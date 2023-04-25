«الهجرة»: الاستفادة من مبادرة «سيارات المصريين بالخارج» حتى 14 مايو

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنّ هناك واهتماما وإقبالا متزايدا بمبادرة سيارات المصريين في الخارج، بعد تعديلا وفرت مميزات وتيسيرات لاستيراد السيارة بتخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 70% وربطها، إضافة لباقي الرسوم المقررة كوديعة بالدولار يتم ردها بعد خمس سنوات بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف وقتها، ودعت الوزارة، الراغبين بالاستفادة من المبادرة، بسرعة التسجيل قبل انتهاء المبادرة في 14 مايو 2023، وتكون فترة استيراد السيارة 5 سنوات من تاريخ الموافقة الاستيرادية.

وتضمنت الحملة تصميم ونشر منشورات تعريفية للمبادرة وشروطها، وطريقة الاستفادة منها، والمستجدات على اللائحة التنفيذية الخاصة بها، عقب التعديلات التي أجراها مجلس النواب وفقا لاحتياجات وطلبات المصريين بالخارج، عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك، وإنستجرام، وتويتر»، كما تم أيضا تصميم وإنتاج وتنفيذ بوسترات للإعلان عن المبادرة بهدف وضعها في أماكن عامة مثل المطارات، لتعريف المصريين في الخارج بشروط المبادرة وموعد انتهاء التسجيل بها وكيفية الاستفادة منها عبر التطبيق الإلكتروني الخاص بها.

كما جرى إنتاج وتصوير ونشر فيديو دعائي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف الترويج والإعلان عن المبادرة، وكيفية الاستفادة منها عن طريق التطبيق، وإنتاج وتصوير ونشر 10 فيديوهات للتعريف بالمبادرة والترويج لها، وشرح التطبيق الخاص بها وكيفية استخدامه.

نشر 10 فيديوهات للتعريف بالمبادرة وللترويج لها

ولتحقيق ترويج وانتشار أكبر للمبادرة، شارك في الحملة الإعلامية 5 من أهم المؤثرين في مجال السيارات بالنسبة للجمهور المصري والعربي، وتعاونوا مع وزارة الهجرة بنشر فيديوهات ومنشورات توضيحية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تعريف جمهورهم بالمبادرة ومزاياها وكيفية الاستفادة بها تفصيليا.

وحققت الحملة نجاحا كبيرا، حيث وصلت رسائل الحملة أكثر من 5 ملايين مرة للجمهور المستهدف عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، كما وصل عدد مستخدمي التطبيق الخاص بالمبادرة إلى أكثر من 100 ألف مستخدم على هواتف أندرويد و ios.

وحققت فيديوهات الحملة الترويجية للمبادرة عدد مشاهدات تخطى المليون مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وللاستفادة من المبادرة، ادخل على تطبيق «سيارات المصريين بالخارج»، وسارع بتسجيل بياناتك قبل 14 مايو 2023 عبر الروابط التالية:

من هواتف أندرويد:‏

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

من هواتف ios” iphone”:‏https://apps.apple.com/app/id6444364022