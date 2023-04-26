«إكستر نيوز»: الصينيون والعرب أبرز الجنسيات الوافدة إلى مصر عبر «أرقين»

قال هشام عبد التواب مراسل إكسترا نيوز، إنّ أعدادا كبيرة من الجنسيات المختلفة تتوافد على معبر أرقين البري، لافتًا إلى أن أبرز هذه الجنسيات هي الجنسية الصينية.

مراسل إكسترا نيوز: إجلاء عدد كبير من الرعايا الصينيين

وأضاف «عبد التواب»، في حديثه عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم إجلاء عدد كبير من الرعايا الصينيين، وهم في طريق عودتهم إلى بلادهم، بعد تسهيل خروجهم من معبر أرقين، مشيرًا إلى توافد العديد من الحافلات على معبر أرقين للانتهاء من الإجراءات الورقية المتعلقة بالموجودين بهذه الحافلات، ومن ثم تغادر المعبر إلى وجهتها.

جنسيات عربية متعددة ضمن الجنسيات الوافدة لمعبر أرقين

وأوضح مراسل إكسترا نيوز، أن الحافلات الوافدة لمعبر أرقين تحمل إلى جانب المواطنين المصريين والسودانيين العديد من الجنسيات الأخرى، إضافة لوجود العديد من الجنسيات العربية لعبور معبر أرقين إلى وجهتهم التالية، مشيرًا إلى وجود تنيق كامل بين كافة الأجهزة المعنية والوزارات من خلال خلية أزمة لمتابعة ما يجري بشكل دقيق وملحوظ على مدار الساعة.