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جهود «الهلال الأحمر» لدعم القادمين من السودان.. حملة دعم وخدمات متنوعة

كتب:

منة عبده
04:00 م | الإثنين 24 أبريل 2023
جمعية «الهلال الأحمر المصري».. أرشيفية

جمعية «الهلال الأحمر المصري».. أرشيفية

تزامنا مع الظروف الراهنة التى تعيشها دولة السودان خلال هذه الفترة، أطلقت جمعية الهلال الأحمر المصري، حملة «دعم سلامة أولادنا بالسودان»، دعما للمصريين المتواجدين في السودان، سواء الطلاب الدارسين بها أو الجالية المصرية هناك، وجاء ذلك تحت شعار جمعية الهلال الأحمر المصري «مائة عام في خدمة الإنسانية».

الإطلاع الدائم على مستجدات الأحداث عن طريق وسائل الإعلام

ومنذ إطلاق حملة «دعم سلامة أولادنا بالسودان»، حرصت جمعية «الهلال الأحمر المصري»، على نشر العديد من النصائح للمصريين في السودان، عبر «فيسبوك»، أبرزها أنه في حال سماع أصوات إطلاق نار أو دوي انفجارات في مكان قريب، يجب البقاء بعيدا عن النوافذ والأبواب، والأفضل البقاء في أبعد غرفة عن الشارع، فضلاً عن عدم محاولة استراق النظر للخارج، لمنع تناثر زجاج النوافذ بالداخل.

كما نصحت الجميعة بأنه في حال وقوع أضرار في مكان الإقامة نتيجة لقصف، يجب الانتظار حتى تهدأ الأمور، ثم استخدام كشافا صغيرا لاستطلاع حجم وطبيعة الأضرار، مشددة على ضرورة الإطلاع الدائم على مستجدات الأحداث، عن طريق وسائل الإعلام المحلية والدولية، والتواصل مع السفارة وطلب تحديثات بخصوص الوضع الحالي في منطقتك، والاستماع إلى نصائحهم.

 114 مصريا قادما من السودان

لم تستكف جمعية الهلال الأحمر بهذه النصائح أو إطلاق حملة الدعم، بل حرصت على توفير عدد من الخدمات، عبر الحدود المصرية السودانية، عبر معبر أرقين، للمصريين القادمين من السودان، وتمثلت خدمات الجمعية في توفير 10 أتوبيسات، 4  بهم مصريين لتقديم الخدمة، و6 منهم مستقبلة للمصريين القادمين من السودان، وبلغ إجمالى عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة للمصريين في السودان نحو 703 مستفيدين خلال الأيام القليلة الماضية.

كما بلغ عدد المصريين الذين تم استقبالهم 114 مصريا قادما من السودان، وتم تقديم وجبات جافة لهم، وحقائب نظافة، فضلا عن توفير وسائل اتصال محلية لنحو 45 شخصا و11 تذكرة قطار، وأوضح «الهلال الأحمر المصري»، أنه تم استقبال نحو 589 غير مصريين، وتم توزيع وجبات جافة عليهم وحقائب نظافة.

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.