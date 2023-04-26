تحرير 37 محضر سلامة لمنشآت مخالفة في كفر الشيخ

قال حازم على حسن، وكيل وزارة القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم التفتيش على 28 منشأة بها أكثر من 50 عامل، ووجهت لها إنذارًا، ومنحت مهلة لاستيفاء شروط السلامة المهنية، كما جرى التفتيش على 257 منشأة أقل من 50 عامل، وتبين استيفاء 114 منشأة للشروط، وإنذار 143 منشأة، وجرى إعادة التفتيش على 237 منشأة، انتهت بتحرير 37 محضر سلامة.

عمل قياس مهارة لـ600 حالة

وأضاف «حسن»، أنه في مجال بحوث العمالة والتدريب المهني، تم عمل قياس مهارة لـ600 حالة، وتم عمل ترخيص مزاولة مهنة لـ600 حالة، وعقد دورتين خياطة وتفصيل لـ27 متدربة، ودورة تبريد وتكييف لـ9 متدرب، وعقد دورة صيانة أجهزة منزلية، لـ9 متدربين، وفي مجال تفتيش العمل، تم التفتيش على 593 منشأة تفتيش دور، ويوجد بها 6657 عامل، وتم تحرير 33 محضر عمل، كما تم شن 25 حملة تفتيش شامل على 10 منشآت يوجد بها 6 عامل، وجرى التفتيش على 5 منشآت يوجد بها 3 عامل.

توفير 60 فرصة عمل للفتيات بكفر الشيخ

وأوضح «حسن»»، إنه تم توفير 60 فرصة عمل للفتيات بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، بـ«سيدي سالم، ومطوبس، وبيلا، والرياض، والحامول، ودسوق»، حاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة وفوق المتوسطة من سن 18 إلى 35 سنة.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاته، وزير القوي العاملة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.