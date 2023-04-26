«رابعة العدوية وتأثيرها في الفكر الصوفي».. محاضرة جديدة في بيت السناري الأربعاء

يستضيف بيت السناري في السيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية، الأربعاء المقبل في السادسة مساء، محاضرة صوفية ضمن لقاءاته الشهرية عن الفكر الصوفي بعنوان «رابعة العدوية وتأثيرها في الفكر الصوفي»، تتحدّث فيها الدكتورة ريم بسيوني.

معلومات عن ريم بسيوني

وكانت الدكتورة ريم بسيوني، حصلت على جائزة التفوق في الآداب من وزارة الثقافة 2022، كما تصدرت القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، في فروع الآداب، في دورتها السابعة عشرة 2023، بروايتها «القطائع.. ثلاثية ابن طولون» الصادرة عن دار نهضة مصر للنشر في 2022.

وتضم رواية «القطائع» 3 حكايات منفصلة متصلة تأخذ القارئ في رحلة عبر التاريخ المصري في زمن الدولة الطولونية والأجواء المصرية والصوفية في ذلك الوقت، كما يحضر في الرواية شخصية ابن طولون، وتأثيره على الأحداث والشخصيات وعلاقته بهم حتى بعد رحيله.

وأصدرت ريم بسيوني العديد من الأعمال الروائية التي تتماس مع التاريخ والفكر الصوفي، وبينها «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك»، والتي حصلت عنها على جائزة نجيب محفوظ من المجلس الأعلى للثقافة، كما صدر لها عدد من الأعمال الروائية مثل: «الحب على الطريقة العربية»، و«الدكتورة هناء» وغيرها.