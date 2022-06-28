ريم بسيوني توقع أحدث روايتها «القطائع» في الأردن الجمعة المقبلة

تستعد الكاتبة ريم بسيوني، الحاصة مؤخرًا على جائزة الدولة للتفوق في الآداب لتوقيع روايتها الأحدث «القطائع» وجميع أعمالها في المكتبة الأهلية، بعمان بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 1 يوليو 2022، في تمام الساعة 6 مساءً، وذلك حسب ما أعلنته الكاتبة عبر «فيسبوك».

وحصلت الكاتبة والدكتورة ريم بسيوني على جائزة التفوق في الآداب، من المجلس الأعلى للثقافة التي أعلنتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ضمن جوائز الدولة في يوم 7 يونيو الجاري.

«القطائع.. ثلاثية ابن طولون»

رواية «القطائع.. ثلاثية ابن طولون» صدرَت عن دار نهضة مصر في أكتوبر 2021، وتشمل ثلاث حكايات بعناوين «ميسون، حلم أحمد، والعهد»، وتأخذ القارئ من خلالها في رحلة عبر التاريخ المصري في زمن أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية، لتروي 3 روايات منفصلة الشخصيات ومتصلة الأحداث، فضلا عن الأجواء المصرية في ذلك الوقت، وتثبت أنه ما زال في التاريخ حكايات تستحق البحث والتنقيب والعيش في زمانها.

وعلى الرغم من الحضور الطاغي لشخصية ابن طولون في رواية القطائع، وتأثيره على الأحداث والشخصيات وعلاقته بهم، إلا أن الروائية نجحت في جعل التاريخ حاضرًا بظله لا بذاته، عبر 3 روايات مختلفة الأبطال، لتدرك التاريخ وتبحث عنه عبر فصول الرواية.

ريم بسيوني

كما حصلت ريم بسيوني على جائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها «أولاد الناس» لعام 2020، وهي أستاذة اللغويات بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حصلت على دكتوراه من جامعة «إكسفورد» ببريطانيا، ولها العديد من الكتب والدراسات العلمية، كما تمت ترجمة بعض أعمالها إلى لغات مختلفة.

وصدَر للكاتبة ريم بسيوني عدة روايات من بينها «سبيل الغارق»، و«أولاد الناس»، و«مرشد سياحي»، و«أشياء رائعة»، و«الحب على الطريقة العربية»، و«بائع الفستق» و«الدكتورة هناء»، و«الحب على الطريقة العربية»، و«رائحة البحر»، و«بائع الفستق»، و«الدكتورة هناء»، و«أشياء رائعة».