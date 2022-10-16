ريم بسيوني ضيفة صالون دار الحكمة الثقافي.. 29 أكتوبر الجاري

أعلنت النقابة العامة للأطباء عن فعاليات صالون دار الحكمة الثقافي لشهر أكتوبر، إذ يستضيف الصالون الكاتبة ريم بسيوني، وذلك يوم السبت الموافق 29 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً بدار الحكمة.

معلومات عن ريم بسيوني

ريم بسيوني، كاتبة وروائية مصرية، أستاذة في الجامعة الأمريكية، تقوم بكتابة القصة والرواية باللغتين العربية والإنجليزية، وأصدرت ريم بسيوني مؤخرًا رواية «الحلواني.. ثلاثية الفاطميين» عن دار نهضة مصر، وتحكي الرواية عن مصر وأهلها وما حدث لهم في ظل حكم جوهر الصقلي، وبدر الجمالي، وصلاح الدين الأيوبى، وكيف عاش الناس في مصر العديد من الأحداث من خلال الأحداث على مدار قرنين من الزمان.

كما صدر للكاتبة: «بائع الفستق، رائحة البحر، الدكتورة هناء، أولاد الناس» والتي فازت عنها بجائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية مصرية لعام 2019-2020 من المجلس الأعلى للثقافة.

وتقوم المؤلفة مع قرائها بجولات مستمرة حول الآثار المملوكية التي ذُكرت في الرواية لرؤية جمال ما تركه هذا العصر من عمارة إسلامية ولمعايشة أحداث الرواية والتي سيتم مناقشتها خلال صالون دار الحكمة الثقافي، ويجري الحوار عماد العادلي المستشار الثقافي للنقابة العامة للاطباء.

تفاصيل إطلاق «صالون دار الحكمة الثقافي»

وكانت النقابة قد أعلنت عن إطلاق «صالون دار الحكمة الثقافي» الذي سيستضيف مشاهير الكتاب والمبدعين فى كافة المجالات فى أمسيات ثقافية وإبداعية بحضور الأطباء والمهتمين .

وأوضح الدكتور علاء عمر المسؤول عن الصالون في بيان، أن صالون دار الحكمة الثقافي يقوم عليه مجموعة متميزة من مثقفي مصر ويعتبر منارة ثقافية ونعمل من خلاله على تقديم محتوى متميز ومختلف وندعو جميع المهتمين للمتابعة والمشاركة في فعاليات الصالون.

ودعت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة الاجتماعية الأطباء والمهتمين لحضور فعاليات الصالون، وأكدت الترحيب بمشاركة كل من لديه موهبة أدبية أو فنية من الأطباء في الصالون الثقافي الذي سيقام في السبت الأخير من كل شهر بقاعة دار الحكمة.