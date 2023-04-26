«حماية المستهلك» يشن حملات رقابية على المخابز والمنشآت التجارية بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية، لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كافة المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم «181» لسنة 2018

ووجه المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الإستهلاكية، والتصدي لكافة صور الغش والاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم «181» لسنة 2018.

وخلال شهر مارس الماضي، شنّ جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية، عدة حملات رقابية على المخابز والمنشآت التجارية بمراكز ومدن محافظة الشرقية بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين ومديرية الصحة والعلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية بشؤون البيئة، وأسفرت الجهود المبذولة عن ضبط الآتي:

مجال المخابز

- تحرير محضر ضد مخبز حلواني باسم «ع ش ع» وجرى التحفظ على 10 شكائر دقيق وزن الشيكارة 50 كجم بإجمالي 500 كجم مجهولة المصدر.

- تحرير محضر ضد مخبز حلواني باسم «م ش ع»، وذلك لبيع وعرض منتجات مجهولة المصدر، وجرى التحفظ على 10 شكائر دقيق وزن الشيكارة 50 كجم بإجمالي 500 كجم.

- تحرير محضر ضد مخبر عيش شامي باسم «ع ف ع»، وذلك لعرض وبيع سلع مجهولة المصدر، وجرى التحفظ على 10 شكائر دقيق وزن 50 كجم بإجمالي 500 كجم.

- تحرير محضر ضد مخبز بلدي نصف آلي مدعم لصاحبه «أ ش أ»، لتصرفه في 40 شيكارة زنة الشيكارة 50 كجم وذلك بغرض بيعها بالسوق السوداء.

- تحرير محضر ضد صاحب مخبز بلدي نصف آلي مدعم باسم «ع أ ع»، وذلك للتصرف في 59 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الواحدة 50 كجم بغرض بيعها في السوق السوداء وعدم نظافة المخبز.

- تحرير محضر ضد صاحب مخبز بلدي نصف آلي مدعم باسم «ف م ع»، للتصرف في 185 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الواحدة 50 كجم بغرض بيعها في السوق السوداء وعدم نظافة المخبز.

- تحرير محضرين ضد أصحاب مخابز بلدي وذلك لتجميع إجمالي عدد 200 بطاقة تموينية للتلاعب بحصص ومستحقات المواطنين.

هذا وقد تم تحرير 32 محضر حيال أصحاب مخابز بلدية ونصف آلية وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود شهادة صحية.