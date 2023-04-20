حماية المستهلك يحذر من الإفراط في تناول كعك العيد: دهون وسكريات مرتفعة

نشر جهاز حماية المستهلك، نشرة استرشادية ونصائح عامة للمواطنين، عبر الموقع الرسمي له عن الإفراط في تناول كعك العيد والحلويات بشكل عام، تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك 2023.

الإفراط في تناول الكعك

وشملت نشرة جهاز حماية المستهلك تحذيرا من الإفراط في تناول الكعك، والذي يحتفل به المسلمون، وذلك بسبب السعرات الحرارية، فضلا عن الآثار الضارة الت تحدث للجسم الناتجة عن كثرة تناوله والإفراط فيه.

نصائح جهاز حماية المستهلك

وشملت نصائح جهاز حماية المستهلك ضد الإفراط في تناول كعك العيد كالتالي:

- عدم الإفراط في تناول الحلويات صباح يوم العيد.

- إتباع سنة الرسول في تناول تمرات قبل التوجه لصلاة العيد.

- الإفراط في تناول الكعك في صباح يوم العيد يُحدث إرباك للجهاز الهضمي.

- الإفراط في الكعك يؤدي إلى حدوث تلبكات معوية وإسهال شديد.

- الاعتدال في تناول الكعك والبسكويت وأنواع الحلوى بسبب احتوائها على الدهون والسكريات والسعرات الحرارية العالية.

- الإفراط في تناول الكعك يؤدي إلى اضطرابات هضمية وزيادة في الوزن.

يذكر أن معهد البحوث الفلكية، أكد أنّ الحسابات الفلكية التي أعدها أساتذة المعهد، أشارت إلى أنّ الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2023، وأنّ اليوم الخميس هو المتمم لشهر رمضان 2023.