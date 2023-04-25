نصائح «حماية المستهلك» قبل شراء الأدوية الطبية.. تأكد من التسجيل بوزارة الصحة

يلجأ الكثيرون منا ربما في حالات معين للأدوية بدون طبيب أو كشف لا سيما في علاج التعب العارض، مثل الصداع والمغص والجروح البسيطة، وغيرها من الحالات التي لا تتطلب الذهاب إلى طبيب متخصص، وسواء كانت الأدوية تأخذ باستشارة الطبيب وبروشتة طبية أو بدون ذلك يفضل استشارة الصيدلي أوطبيب متخصص.

ونصح جهاز حماية المستهلك المواطنين بعدة نصائح حال شراء الأدوية، ترصدها «الوطن» على النحو التالي:

نصائح لشراء الأدوية

- عدم شراء أدوية بدون وصفة طبية.

- احفظ الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال.

- التأكد من تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية.

- التأكد من تدوين رقم التسجيل بوزارة الصحة على العبوة.

- تجنب شراء الأدوية المستوردة غير المرخصة بوزارة الصحة.

- تجنب تناول الأعشاب مجهولة المصدر وخاصة التي تستخدم كدواء لعلاج كثير من الأمراض.

نصائح حول الأدوية التي تأخذها باستمرار

- التحدث دائما مع الطبيب أو الصيدلي، لا سيما فيما يتعلق بالمحافظة على قائمة الأدوية التي تتناولها باستمرار حتى لو كانت بوتيرة منخفضة مع أو بدون وصفة طبية بما فيها الإضافات الغذائية كالفيتامينات، إذ يجب إبلاغ أي طبيب معالج بهذه القائمة وبأي نوع من الحساسية.

- قبل شراء الأدوية التي يجب حفظها في الثلاجة تأكد من أنها مخزنة بطريقة مطابقة لشروط الحفظ والتخزين.

- الانتباه الى الشعور العام ومتابعة وتوثيق أي تغيير يطرأ نتيجة لتناول الأدوية، إخبار الطبيب المعالج أو الصيدلي.