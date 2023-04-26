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ضبط ‏65 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات و إسراء عبد العزيز
01:55 م | الأربعاء 26 أبريل 2023
صورة أرشيفية - المرور

صورة أرشيفية - المرور

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 65461 مخالفة مرورية متنوعة.

ومن بين المخالفات، 11585 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و215 مخالفة السير دون تراخيص، و6 دراجات نارية مخالفة، و23 مخالفة موقف عشوائي، و14 مخالفة شروط التراخيص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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